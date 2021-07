Pre-Order Album Solo D.O. EXO di Minggu Pertama Hanya 4 Hari, EXO-L Murka

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Setelah merilis teaser pertama dan membuka pre-order album solo D.O. EXO pada 1 Juni 2021 lalu, EXO-L dikagetkan dengan pernyataan SM Entertainment terkait masa pre-order.

Bagaimana tidak, pre-order album D.O. EXO untuk minggu pertama hanya diberikan waktu 4 hari dari Kamis (1/7/2021) sampai Minggu (4/7/2021).

Hal itulah yang membuat EXO-L murka, seharusnya dalam masa pre-order album untuk minggu pertama selama 7 hari full.

Bukan tanpa alasan yang pasti, pre-order album D.O. EXO di minggu pertama ini akan menentukan album tersebut mendapat million seller.

Selain untuk million seller, jumlah pre-order akan memengaruhi perusahaan untuk memproduksi jumlah album.

Jika jumlah pre-order album sedikit, maka perusahaan akan menghasilkan lebih sedikit album yang akan membuat album kehabisan stok.

Tak sampai disitu, kekecewaan EXO-L terhadap SM Entertainmet karena sampai hari pre-order belum diberikan link pre-order album D.O. EXO.

Dilansir dari Twitter, EXO-L mengutarakan kekesalannya kepada SM Entertainment dengan menaikkan tagar #DO_EmpathyPreorderRelay dan #GetSetDO.

"It's okay chagy, you did well, everything it's gonna be alright. Kamu sehat-sehat aja ya. Aku udah ikut PO kok, yang version A," tulis @nonano****

"si pink mulai berulah lagi ni, sejak kapan satu minggu jadi 4 HARI??!!

ini tuh penantian exol udah lama buat debut solo d.o.," tulis @ceyk***