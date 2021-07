Biodata Pemain Law School, Profil Lengkap Park So Yi

Ilustrasi Park So Yi. Berikut, biodata pemain Law School, yaitu Park So Yi.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Park So Yi adalah pemain Drama Korea Law School, yang berperan sebagai Kang Byeol.

Simak, biodata Park So Yi dalam biodata pemain Law School.

Park So Yi adalah Artis Korea Selatan yang berada di bawah naungan YG entertainment.

Dia memulai debutnya di serial 2018 Mistress.

Park So Yi terus mendapatkan pengakuan domestik untuk perannya dalam film Korea Selatan 2020, "Deliver Us from Evil".

Baca juga: Biodata Pemain Hospital Playlist 2, Yoo Yeon Seok Pemeran Ahn Jung Won di Hospital Playlist 2

Berkat drakor tersebut membuatnya mendapatkan nominasi untuk Penghargaan Aktris Baru Terbaik Dalam Film di Baeksang Arts Awards.

Berikut, profil Park So Yi.

Ilustrasi Park So Yi. Berikut, biodata pemain Law School, yaitu Park So Yi. (Instagram @soi_hami)

Nama: Park So-Yi

Hangul: 박소이

Lahir: 12 Maret 2012

Baca juga: Biodata Jo Jung Suk, Pemeran Lee Ik Joon di Drakor Hospital Playlist 2