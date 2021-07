Operasi Sikat Krakatau 2021 di Tuba Dimulai Hari Ini, Sasar Pelaku Curanmor dan Senpi Ilegal

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, TULANGBAWANG - Operasi Sikat Krakatau 2021 diwilayah Tulangbawang mulai digelat terhitung, Senin (05/07) hari ini.

Operasi Sikat Krakatau-2021 ini akan berlangsung selama 14 hari sampai dengan 18 Juli 2021.

Operasi ini menyasar penegakan hukum terhadap kasus curat, curas dan curanmor (3C).

"Penyalahgunaan senjata api (senpi) Ilegal juga menjadi sasaran dalam operasi kewilayahan ini," terang Kapolres Tulangbawang AKBP Andy Siswantoro, saat memimpin Latihan Pra Operasi di Gedung Serba Guna (GSG) Wira Satya, Mapolres Tulangbawang, Senin siang.

Dalam pelaksanaan Operasi Sikat Krakatau-2021 ini, Polres Tulangbawang telah memetakan empat target operasi (TO) yang terdiri dari 2 TO orang dan 2 TO tempat.

Walaupun Operasi Sikat ini rutin dilaksanakan dan bukan merupakan hal yang baru, Andy mengingatkan, seluruh personel yang terlibat di dalam operasi tidak underestimate terhadap segala situasi.

"Jangan lupa tetap mempedomi protokol kesehatan (prokes) yang berlaku," imbuhnya.

"Tiap bulan Polda Lampung melakukan anev terhadap pengungkapan kasus 3C, untuk itu diharapkan Polsek jajaran untuk lebih aktif lagi dalam kegiatan pengungkapan kasus tersebut," tandan mantan Kapolres Way Kanan ini. (endra)