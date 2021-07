TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Berikut, chord Lemah Teles dinyanyikan Vicky Prasetyo, lirik lagu Lemah Teles.

Intro C G/B Am A

Dm A Fm G

C G/B Am

jujur.. ati iki loro

F G C

durung iso.. nompo kenyataan

E A

tanduran sing wes tak sirami

Dm

maleh dadi awu ireng

G

di obong karo kahanan

C G/B Am

mbiyen janji bareng bareng

F G C

ngrasakke susah lan seneng

E Am

saiki kowe medotke angen angen

F G

tak kuatke ati yen kudu kelangan

Chorus

C G

kowe mbelok ngiwo nengen

Am Em

tanpo nguwaske mburi

F Em

tak tabrak kowe loro

Dm G

iki salahe sopo

C G

yen kowe wes ra tresno

Am Em

ngomong ojo t'rus lungo

F Em

awas nemoni apes

Dm

lemah teles

G C

Gusti sing.. bakal mbales

Itulah, kunci gitar atau chord gitar Lemah Teles, dinyanyikan Vicky Prasetyo, lirik lagu Lemah Teles.

Streaming dan unduh atau download lagu Vicky Prasetyo berjudul Lemah Teles MP3 bisa di YouTube Music.

Berikut, biodata Vicky Prasetyo.

Vicky Prasetyo adalah presenter dan pelawak asal Bekasi, Jawa Barat.

Nama asli Vicky Prasetyo adalah Hendrianto Bin Hermanto.

Vicky Prasetyo mulai dikenal publik ketika muncul sebagai tunangan dari pedangdut Zazkia Gotik pada 1 September 2013.

Vicky Prasetyo kerap menggunakan bahasa tutur yang unik, misalnya kontroversi hati dan konspirasi kemakmuran.

Bahasa tersebut oleh warganet diberi nama sebagai Vickynisasi yang kemudian banyak diperbincangkan.

