Jadwal Film di Ciplaz Lampung XXI Selasa 6 Juli 2021, Ada Film Chaos Walking

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDARLAMPUNG - Film Chaos Walking tayang di di Ciplaz Lampung XXI mulai Selasa 6 Juli 2021

Berikut adalah jadwalnya

Theater 1 : 14.50 WIB, 17.10 WIB, dan 19.30 WIB

Chaos walking bercerita berkisah tentang planet baru bernama New World. Disini hanya ada laki-laki saja. Hingga suatu saat sosok perempuan datang dan menjadi masalah bagi planet tersebut.

Selain itu masih ada juga film Fast & Furious 9 dan The Conjuring : The Devil Made Me Do It

Jadwal Tayang Fast & Furious 9

Theater 3 : 12.45 WIB, 15.35 WIB, dan 18.25 WIB

Theater 4 : 16.35 WIB dan 19.25 WIB

Fast & Furious 9 menceritakan Dom Toretto yang menjalani kehidupan yang tenang dengan Letty dan putranya, si kecil Brian.

Tetapi mereka tahu bahwa bahaya selalu mengintai di atas cakrawala mereka yang damai.