Lagu Bambi Milik Baekhyun EXO Terpilih sebagai Lagu K-Pop Terbaik 2021 Versi Majalah Time

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Lagu Bambi yang dinyanyikan Baekhyun EXO terpilih sebagai lagu K-Pop terbaik 2021 versi majalah Time.

Hal itu terlihat dalam kanal YouTube SBS 뉴스, Minggu (4/7/2021).

Majalah Time melaporkan sebuah artikel berjudul The Best K-Pop Song of 2021 pada awal Juli 2021 lalu.

"Jangan biarkan referensi 'Neverland', 'Tinkerbell', dan 'fairytale' membodohi Anda: "Bambi" bukan lagu untuk anak-anak. Lagu R&B dari proyek terbaru vokalis EXO Baekhyun dirilis sebelum wajib militernya baru-baru ini mengeksplorasi tema-tema yang sedikit lebih dewasa daripada cerita pengantar tidur rata-rata. Di atas jilatan gitar yang asyik, Baekhyun menyanyikan seseorang yang spesial yang dia sebut sebagai 'Bambi'-nya," bunyi artikel tersebut.

Majalah Time menyebut lagu Bambi milik Baekhyun sebagai lagu K-Pop terbaik.

Hal itu karena Bambi memiliki tema yang lebih dewasa daripada dongen yang biasa didengar saat tidur.

Majalah Time juga menyebut suara personel EXO tersebut yang melengking, menjadi falsetto menarik.

Mini album ketiga Baekhyun EXO bertajuk Bambi ini telah dicintai oleh penggemar global.

Hal itu terlihat dari suksesnya album ini yang mampu terjual sebanyak 1 juta kopi dalam waktu 20 hari sejak rilis.

Adapun, lagu Bambi juga menempati peringkat pertama di chart iTunes Top Albums di enak puluh wilayah seluruh dunia, QQ Music dan Kugou's Digital Albums Chart.

