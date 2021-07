Babinsa Koramil 427-04/Bahuga Way Kanan Lampung Bersama Warga Perbaiki Jalan Kampung di Way Tuba

Babinsa Koramil 427-04/Bahuga Kopral Dua (Kopda) Anggit Y.S bersama masyarakat Kampung Bukit Harapan, Way Tuba Kabupaten Way Kanan, melakukan perbaikan jalan.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAY KANAN – Babinsa Koramil 427-04/Bahuga Kodim 0427/Way Kanan Kopral Dua (Kopda) Anggit Y.S bersama masyarakat Kampung Bukit Harapan, Way Tuba Kabupaten Way Kanan, melakukan perbaikan jalan.

Kopda Anggit bersama masyarakat menimbun lubang pada badan jalan dan membersihkan rerumputan yang ada di sisi badan jalan.

Kegiatan tersebut, merupakan bentuk kemanunggalan TNI dan masyarakat. Kegiatan gotong royong itu sebagai bentuk keperdulian terhadap lingkungan.

“Kegiatan gotong royong kerja bakti ini dilakukan karena kondisi jalan yang ada di Kampung Bukit Gemuruh semakin parah dan berlobang serta menyempit karena ditumbuhi rumput dan semak yang menjalar ke bahu jalan sehingga terlihat kotor dan kumuh,” katanya, Rabu 7 Juli 2021.

Anggit pun berharap, jalinan kerjasama yang baik selama ini akan semakin kuat dalam mewujudkan kemanunggalan TNI dengan rakyat.

“Harapannya, kedepan kerja sama yang sudah terjalin dengan masyarakat akan semakin baik lagi. Kemanunggalan TNI dan masyarakat tetap terjalin erat,” ujar Anggit.( Tribunlampung.co.id / Anung Bayuardi )