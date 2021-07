Biodata Pemain Hospital Playlist 2, Shin Do Hyun Pemeran Bae Jun Hui

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Shin Do Hyun adalah pemeran Bae Jun Hui di Drama Korea Hospital Playlist 2.

Sejak penayang perdana Hospital Playlist 2 dan perilisan profil pemain, biodata pemain Hospital Playlist 2 banyak dicari warganet.

Untuk biodata Shin Do Hyun dapat dilihat dibawah ini yang dilansir dari mydramalist.

Shin Do hyun adalah seorang aktris dan model Korea Selatan.

Dia terkenal karena peran utama dalam First Kiss, Just Dance.

Dia juga dikenal karena peran pendukungnya dalam drama seperti The Banker, The Third Charm dan drama Love with Flaws sebagai Baek Jang mi.

Dia sekarang berada dinaungan agensi VAST Entertainment.

biodata Shin Do Hyun (Instagram @shindohyunn)

Berikut profil Shin Do Hyun, dilansir dari Asianwiki.

Nama: Shin Do Hyun

Hangul: 신도현

