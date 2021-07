JADWAL Final NBA 2021 Suns vs Bucks Game Ke-2, Akankah Antetokounmpo Bangkit?

Ilustrasi. Simak jadwal final NBA 2021 Suns vs Bucks, akankah Giannis Antetokounmpo bangkit dan bawa Milwaukee Bucks samakan kedudukan?

Game kedua Grand Final NBA 2021 antara Phoenix Suns vs Milwaukee Bucks, masih digelar di Phoenix Suns Arena, Jumat 9 Juli 2021 dengan jam tayang NBA mulai pukul 08.00 WIB..

Tayangan live NBA 2021 bisa disaksikan via link live streaming Vidio.com. (link di akhir artikel)

Diketahui, laga di final NBA 2021 akan dimainkan dalam format tujuh pertandingan atau best of seven.

Pada game pertama Suns vs Bucks yang dilangsungkan pada 7 Juli 2021, kemenangan diperoleh Suns dengan skor 118-105.

Phoenix Suns yang finis dengan rekor menang-kalah terbaik kedua di liga berhak mendapatkan keuntungan laga kandang.

Oleh karena itu, dua game awal akan digelar di Phoenix Suns Arena. Dua laga selanjutnya akan berpindah ke Fiserv Forum.

Ilustrasi. Simak jadwal final NBA 2021 Suns vs Bucks, akankah Giannis Antetokounmpo bangkit dan bawa Milwaukee Bucks samakan kedudukan? (CHRISTIAN PETERSEN / GETTY IMAGES via AFP)

Kemudian saling berbagi satu laga, kembali ke Phoenix lalu ke Milwaukee dan game ketujuh akan digelar di Phoenix.

Lantas bagaimana kemungkinan pertarungan keduanya di game kedua final NBA 2021?

Pada game pertama kali ini Suns berhasil memenangkan pertandingan berkat aksi luar biasa yang ditunjukan Chris Paul.