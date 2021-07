Polres Way Kanan Lampung Gelar Operasi Yustisia Penerapan Prokes di Jalinsum

Seorang pelanggar prokes mendapatkan sanksi sosial dari petugas Polres Way Kanan yang menggelar operasi yustisia.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAY KANAN - Polres Way Kanan melaksanakan kegiatan operasi yustisia di Jalinsum (Jalan lintas sumatera) Simpang Empat Kampung Negeri Baru Kecamatan Umpu Semenguk Kabupaten Way Kanan.

Kegiatan dipimpin Kasat Lantas Ajun Komisaris Polisi Zainal Abidin didampingi Kasat Sabhara Inspektur Satu I Dewa Gede Anom bersama Kanit Patroli Sat Lantas dan anggota Polres Way Kanan.

Wakapolres Way Kanan Kompol Evinater Siallagan mewakili Kapolres AKBP Binsar Manurung mengatakan, operasi yustisia dilakukan masih dalam rangka memutus mata rantai penyebaran Virus Covid-19 di Kabupaten Way Kanan.

“Sebagai penguatan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro, dengan sasaran memeriksa setiap kendaraan yang melintas.”

“Mulai dari kelengkapan surat-surat dan barang bawaan pengguna jalan, serta pengemudi yang tidak menggunakan masker,” katanya, Rabu 7 Juli 2021.

Tak hanya memeriksa kendaraan dan himbauan, personil Polres Way Kanan juga melakukan penertiban penerapan disiplin prokes (protokol kesehatan).

“Bagi pengendara yang tidak memakai masker, kami berikan teguran berupa sanksi sosial dan himbauan agar mematuhi prokes,” ujar Evinater.

Sanksi sosial ini, seperti menghukum pelanggar prokes untuk melakukan push up, serta bentuk sanksi sosial lainnya.

Pada pelaksanaan operasi yustisia ini, petugas juga membagikan masker secara gratis kepada pengendara yang melintas.

Polres Way Kanan pun menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk dapat disiplin dan mematuhi prokes.

Menjalankan 5 M guna menghindari dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19, serta juga mengajak masyarakat untuk mendukung program vaksinasi serentak oleh pemerintah. ( Tribunlampung.co.id / Anung Bayuardi )