Nia Ramadhani Nyanyi Bareng Pria Lain, Bukan Ardi Bakrie

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Artis Nia Ramadhani menjadi sorotan setelah momen bernyanyi bersama seorang pria diunggah istri Ardi Bakrie itu di akun Instagramnya.

Momen Nia Ramadhani nyanyi dengan pria lain selain Ardie Bakrie itu terlihat dari unggahan di Instagramnya pada Rabu 7 Juli 2021.

Istri Ardi Bakrie itu pun bahkan mengaku senang bisa menghabiskan waktunya dengan temannya tersebut di kediaman Nia Ramadhani.

Pasalnya, Nia Ramadhani mengatakan bahwa temannya itu termasuk dalam golongan orang berintelektual tinggi.

Hal tersebut juga membuat ibu tiga anak itu bisa belajar banyak hal darinya, termasuk ilmu baru.

"Berada bersama org2 pinter senenggg dehh..Slalu ada yg bisa dpt ilmu baru," tulis Nia Ramadhani, Rabu (7/7/2021) lalu.

Usut punya usut, rupanya partner nyanyi Nia Ramadhani itu bernama Marcello Hizky, yang bekerja sebagai desainer grafis.

Nia Ramadhani dan Marcello Hizky nyanyi bareng dengan penuh suka cita di dalam sebuah ruangan.

Ilustrasi momen Nia Ramadhani nyanyi bareng teman pria. Nia Ramadhani nyanyi bareng teman pria: senang deh (Instagram/@ramadhaniabakrie)

Bahkan momen kebersamaan keduanya pun terekam cukup lama dan terbagi dalam beberapa unggahan Instagram Story Nia Ramadhani.

Keduanya tampil kasual sambil menyanyikan lirik demi lirik lagu It's the Way You Make Me Feel milik Steps.

