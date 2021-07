Jadwal Euro 2020 Italia vs Inggris, Conte Ungkap The Three Lions Tak Sebaik Spanyol

Ilustrasi, Jadwal Euro 2020, grand final 2020 Euro mempertemukan Italia vs Inggris di Stadion Wembley pada Senin 12 Juli 2021 dengan jam tayang Euro mulai pukul 02.00 WIB.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak jadwal Euro 2020, grand final Euro 2020 mempertemukan Italia vs Inggris, Antonio Conte ungkap pertahanan The Three Lions tidak lebih baik dari Spanyol.

Sebagaimana terjadwalkan final Euro 2020 Italia vs Inggris akan berlangsung di Stadion Wembley pada Senin 12 Juli 2021 dengan jam tayang Euro mulai pukul 02.00 WIB.

Timnas Inggris sukses menapakkan kakinya di partai final Euro 2020 setelah menumbangkan Denmark secara dramatis di semifinal Euro dengan skor 2-1.

Timnas Inggris sukses menapakkan kakinya di partai final Euro 2020 setelah menumbangkan Denmark secara dramatis di semifinal Euro dengan skor 2-1.

Sementara Italia maju ke final, setelah mengandaskan Spanyol lewat adu penalti. main imbang 1-1 hingga 120 menit, lalu Gli Azzurri menang secara finalty 4-2.

Inggris, sepanjang turnamen, baru kebobolan sekali. Itu terjadi saat melawan Denmark di semifinal.

Harry Kane dkk pun menjadi lawan yang terlihat kuat untuk dihadapi Italia.

Sementara Italia konsisten dengan kemenangan, dari awal Euro 2020 Italia sama sekali tidak terkalahkan.

Memang jika melihat dari perjalanan kedua tim di Euro 2020, sudah sepantasnya merka berada di puncak tertinggi Euro yaitu final.

Tentunya jelang laga final Euro 2020 semua memiliki prediksi dan mencari titik lemah lawannya.

