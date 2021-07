Koramil 427-04/Bahuga Bagikan Masker ke Pedagang dan Warga di Pasar Way Tuba Lampung

Komandan Ramil 427-04/Bahuga Kodim 0427/Way Kanan Kapten CPL Horas Harianja bagikan masker ke masyarakat pedagang dan warga di pasar Kampung Way Tuba di Kecamatan Way Tuba.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAY KANAN – Koramil 427-04/Bahuga membagikan masker kepada masyarakat.

Pembagian masker tersebut sebagai langkah untuk meningkatkan disiplin protokol kesehatan oleh masyarakat guna menekan penyebaran virus Covid-19.

Komandan Ramil 427-04/Bahuga Kodim 0427/Way Kanan Kapten CPL Horas Harianja dan Babinsa serta bersama Pemuda Batak Bersatu (PBB) membagikan masker di pasar tradisional Kampung Way Tuba di Kecamatan Way Tuba, Way Kanan.

Komandan Ramil 427-04/Bahuga Kapten Cpl Horas Harianja menyampaikan bahwa hingga saat ini pandemi Covid 19 ini belum hilang,

Karena itu, dirinya mengingatkan masyarakat, terutama yang beraktivitas di luar rumah, seperti di pasar mematushi prokes.

“Kami menghimbau agar seluruh pengunjung pasar tradisional mematuhi prokes, wajib mengenakan masker dan menerapkan 5 M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarang, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas”,” ujarnya Sabtu, 10 Juli 2021.

Kapten CPL Horas Harianja pun meminta masker yang dibagikan bisa digunakan oleh masyarakat secara disiplin. Karena, dukungan masyarakat dengan disiplin menerapkan prokes sangat penting dalam upaya menekan terus meluasnya pandemi Covid-19. ( Tribunlampung.co.id / Anung Bayuardi )