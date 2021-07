Pelaku Pencurian Kayu Menyerahkan Diri ke Polsek Way Jepara Lampung Timur

Ilustrasi - Buron Empat Bulan, pelaku pencurian kayu di kawasan Green Belt, Bendungan Way Jepara menyerahkan diri ke polisi

Dokumen Polsek Way Jepara

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, LAMPUNG TIMUR – Seorang tersangka pelaku tindak pidana pencurian kayu menyerahkan diri ke Polsek Way Jepara, Lampung Timur.

Kapolsek Way Jepara Ajun Komisaris Polisi Jalaludin mengatakan, tersangka berinisial HI (37) warga Kecamatan Way Jepara yang terlibat pencurian kayu sono keling.

“Tersangka menjadi pelaku pencurian kayu di kawasan green belt bendungan di Kecamatan Way Jepara pada Maret 2021 lalu,” kata Jalaludin, Sabtu (10/7/2021).

"Tindak pidana tersebut diduga dilakukan tersangka dengan cara mengambil beberapa batang kayu diarea Bendungan Way Jepara, dan mengangkutnya menggunakan 1 unit Mobil Pick Up," ujarnya menambahkan.

Tersangka menyerahkan diri ke Polsek Way Jepara dengan didampingi kerabatnya pada Jumat (9/7/2021) kemarin.

"Selanjutnya tersangka akan mempertanggungjawabkan dugaan tindak pidana yang telah dilakukannya," kata Jalaludin.

Selain tersangka, Kepolisian Polsek Way Jepara juga mengamankan beberapa batang kayu dan satu unit Mobil Pick Up sebagai barang bukti. ( Tribunlampung.co.id / Yogi Wahyudi )