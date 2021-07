Biodata Pemain The Penthouse 3, Lee Ji Ah pemeran Shim Soo Ryun di The Penthouse 3

Ilustrasi. Sejak penayang perdana The Penthouse 3 biodata pemain The Penthouse 3 banyak dicari, berikut biodata Lee Ji Ah pemeran Shim Soo Ryun.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Lee Ji Ah adalah pemeran Shim Soo Ryun di Drama Korea The Penthouse 3.

Sejak penayang perdana The Penthouse 3 dan perilisan profil pemain, biodata pemain The Penthouse 3 banyak dicari warganet.

Untuk biodata Lee Ji Ah dapat dilihat di bawah ini yang dilansir dari mydramalist.

Lee Ji Ah adalah seorang aktris Korea Selatan.

Setelah perannya dalam The Legend pada tahun 2007, ia telah membintangi serial televisi Beethoven Virus (2008), Athena: Goddess of War (2010), Me Too, Flower! (2011), dan Wanita Menikah Tiga Kali (2013).

Lee Ji Ah lahir sebagai Kim Sang Eun di Korea Selatan.

Kakeknya adalah pendidik Kim Soon Heung yang merupakan salah satu pelindung untuk pembentukan Sekolah Tinggi Seni Seoul, dan ketua Sekolah Menengah Kyunggi tetapi kemudian diidentifikasi pada tahun 2009 sebagai seorang chinilpa.

Ayahnya adalah seorang pengusaha.

Dia berada di kelas enam ketika keluarga mereka pindah ke AS dan tinggal di sana selama 10 tahun.

Dia mengambil jurusan desain grafis di Pasadena Art Center College of Design.