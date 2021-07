Chord Belum Siap Kehilangan Stevan Pasaribu, Lengap dengan Lirik Lagu Belum Siap Kehilangan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak berikut ini chord Belum Siap Kehilangan yang dinyanyikan Stevan Pasaribu dan disertai lirik lagu Belum Siap Kehilangan lengkap.

Intro:

C F G

-Am F

sewindu sudah

G C -G

ku tak mendengar suaramu

Am Dm

ku tak lagi lihat senyumanmu

G C

yang selalu menghiasi hariku

-Am F

sewindu sudah

G C -G

kau tak berada disisiku

Am Dm

kau menghilang dari pandanganku

G C

tak tahu kini kau dimana

Reff

F

ternyata belum siap aku

G C -G Am

kehilangan dirimu

Dm C

belum sanggup untuk jauh darimu

F G

yang masih slalu ada dalam hatiku

F

sewindu sudah

G C -G

kau tak berada disisiku

Am Dm

kau menghilang dari pandanganku ooo

G C

tak tahu kini kau dimana hoo

Reff

F

ternyata belum siap aku

G C -G Am

kehilangan dirimu

Dm C

belum sanggup untuk jauh darimu

F G

yang masih slalu ada dalam hatiku

-C F

Tuhan tolong mampukan aku

G C -G Am

tuk lupakan dirinya

Dm

semua cerita tentangnya

C

yang membuatku

F

selalu teringat akan cinta

G F

yang dulu hidupkanku

Musik

F G C

ho ohoo.. huuu

F Dm G

hooo

Reff Overtune

G# F#

ternyata belum siap diriku

G# C# -G# A#m

kehilangan dirimu

D#m C#

belum sanggup tuk jauh darimu

F# G#

yang masih slalu ada dalam hatiku

-C# F#

Tuhan tolong mampukan aku

G# C# G# A#m

tuk lupakan dirinya

D#m

semua cerita tentang dirinya

C#

yang membuatku

F#

selalu teringat akan cinta

A#m

yang dulu

F#

selalu teringat akan cinta

G# F# G# C#

yang dulu hidupkanku .....hmm

Itulah, kunci gitar atau chord gitar Belum Siap Kehilangan dinyanyikan Stevan Pasaribu serta lirik lagu Belum Siap Kehilangan.

Simak, sosok Stevan Pasaribu.

Lagu Belum Siap Kehilangan menjadi sangat emosional bagi Stevan.

Dilansir Kompas.com pada 10 Agustus 2020, lagu tersebut mengingatkannya pada sosok mendiang sang ayah.

Stevan Pasaribu lahir di Sidempuan, Sumatera Utara pada 1 Mei 1995.

Orangtuanya yang mengenalkan musik kepadanya pada usia tiga tahun.

“Aku dengerin (lagu ini) waktu belum dirombak, ‘bagus nih’."

