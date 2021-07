BPJS Ketenagakerjaan Raih 4 Penghargaan Human Capital on Resilience Excellence Award 2021

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - BPJS Ketenagakerjaan atau yang akrab disebut BPJAMSOSTEK berhasil membawa pulang 4 penghargaan sekaligus dalam Human Capital on Resilience Excellence Award 2021.

BPJAMSOSTEK mampu mengungguli 400 perusahaan lain yang juga turut serta dalam ajang penghargaan tersebut.

Kali ini BPJAMSOSTEK sukses dinobatkan sebagai The Best Organization Structure 2021, The Best Human Capital Based on Technology 2021 dan The Most Resilience Excellence Company 2021.

Selain itu Direktur Umum dan SDM BPJAMSOSTEK Abdur Rahman Irsyadi juga berhasil meraih penghargaan dalam kategori The Best Leader in HC 2021.

Penghargaan tersebut diserahkan secara virtual oleh Ketua Dewan Juri Achmad Purwono pada hari Rabu (07/07/2021).

Turut hadir juga dalam acara tersebut Menteri Keteranagakerjaan RI Ida Fauziyah sebagai keynote speaker.

Mendapatkan informasi tersebut, Darwati selaku Kepala Kantor BPJAMSOSTEK Lampung Tengah mengapresiasi atas pencapaian 4 penghargaan dalam ajang tersebut.

Ia mengungkapkan pencapaian tersebut merupakan hasil kolaborasi oleh menajamen dengan tim yang solid, sehingga mencapai hasil yang memuaskan.

"Saya turut bangga atas pencapaian tersebut, semoga kedepannya BPJAMSOSTEK mampu meraih berbagai macam penghargaan."

"Ini semua tidak akan dapat diraih tanpa adanya kolaborasi yang baik antara manajemen dengan karyawan yang solid dan memiliki satu visi misi yang sama. Dengan begitu seluruh tantangan bisa dilewati dengan baik," tutupnya.