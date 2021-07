Chord Jaga Mata Jaga Hati Dinyanyikan Dj Qhelfin, Lirik Lagu Jaga Mata Jaga Hati

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, chord Jaga Mata Jaga Hati dinyanyikan DJ Qhelfin serta lirik lagu Jaga Mata Jaga Hati.

F G Em Am

F G C Am

F G

sayang sa cuma mau bilang

Em Am

jang selingkuh jang nakal-nakal di sana

F G

dan tolong ingat pulang

C Am

jangan terlalu lama-lama ko di sana

F G

sa rindu sayang

Em Am

ingat waktu ko pegang sa punya tangan

F G

sa tunggu sayang

C

sampe ko kembali lagi

Am (F)

dalam sa punya pelukan

Int.

F G Em Am

ho uwo uwo o

F G C Am C

F G

sayang ko jaga diri bae-bae

Em Am

jaga mata jaga hati jangan sampe tagae yeah

F G

tak usah cari yang lebe bae

C

sa sayang ko banyak-banyak

Am

lapis deng cinta ye ye

F G

sa tunggu ko pulang

Em

rindu ko pu senyuman

Am

tambah deng ko pelukan

F

sa tra bisa lupakan

G C

tolong jaga mata jaga hati

Am

karna ko tu sa pu cinta mati

F G

jaga mata jaga hati

Em Am

jangan cari lain lagi

F G C Am

sumpah sa pu cinta untuk ko

F G

sa tunggu sampe ko pulang

Em Am

jang dengar yang dorang bilang

F G C

sumpah hanya ko yang sa sayang

Reff

F G

sayang sa cuma mau bilang

Em Am

jang selingkuh jang nakal-nakal di sana

F G

dan tolong ingat pulang

C Am

jangan terlalu lama-lama ko di sana

F G

sa rindu sayang

Em Am

ingat waktu ko pegang sa punya tangan

F G

sa tunggu sayang

C

sampe ko kembali lagi

Am (F)

dalam sa punya pelukan..

Musik

F G Em Am

ho uwo uwo o..

F G C

F G

jaga mata jaga hati

Em Am

jangan cari lain lagi

F G C Am

sumpah sa pu cinta untuk ko

F G

sa tunggu sampe ko pulang

Em Am

jang dengar yang dorang bilang

F G C D

sumpah hanya ko yang sa sayang

Reff (overtune)

G A

sayang sa cuma mau bilang

F#m Bm

jang selingkuh jang nakal-nakal di sana

G A

dan tolong ingat pulang

D Bm

jangan terlalu lama-lama ko di sana

G A

sa rindu sayang

F#m Bm

ingat waktu ko pegang sa punya tangan

G A

sa tunggu sayang

D

sampe ko kembali lagi

Bm (G)

dalam sa punya pelukan

Outro

G A F#m Bm

ho uwo uwo o..

G A D Bm

