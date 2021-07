Chord Pesawat Tempurku Dinyanyikan Iwan Fals, Lirik Lagu Pesawat Tempurku

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, chord Pesawat Tempurku dinyanyikan Iwan Fals serta lirik lagu Pesawat Tempurku.

Intro : C Am G F Dm C

C

Waktu kau lewat aku sedang mainkan gitar

Am G F C

Sebuah lagu yang kunyanyikan tentang dirimu

C

Seperti kemarin kamu hanya lemparkan senyum

Am G F C

Lalu pergi begitu saja bagai pesawat tempur

C

Hei…kau yang manis singgahlah dan ikut bernyanyi

Am G F C

Sebentar saja nona..sebentar saja hanya sebentar

C

Rayuan mautku tak membuat kau jadi galak

Am G F C

Bagai seorang diplomat ulung engkau mengelak

Am G Am D

Kalau saja aku bukanlah penganggur sudah kupacari kau

Am G

Jangan bilang tidak … bilang saja iya…

F D G

Iya lebih baik daripada kau menangis

Reff :

C

Penguasa…penguasa… berilah hambamu uang

F C

Beri hamba uang beri hamba uang

Musik : C Am G C

C Am G Am F C

C

Oh..ya andaikata dunia tak punya tentara

Am G F C

Tentu tak ada perang yang akan makan banyak biaya

C

Oh…ya andaikata dana perang buat diriku

Am G F C

Tentu kau mau singgah bukan cuma tersenyum

Am G

Kalau hanya senyum yang engkau berikan

Am D

Westerling pun tersenyum

Am G

Oh…singgahlah sayang …pesawat tempurku

F D G

Mendarat mulus didalam sanubariku

Reff :

C

Penguasa…penguasa… berilah hambamu uang

F C

Beri hamba uang Beri hamba uang

C

Penguasa…penguasa… berilah hambamu uang

F C

Beri hamba uang Beri hamba uang 6x

Outro : C Am G C

Itulah, kunci gitar atau chord gitar Jaga Mata Jaga Hati dinyanyikan DJ Qhelfin serta lirik lagu Jaga Mata Jaga Hati.

Streaming dan unduh atau download lagu Jaga Mati Jaga Hati melalui YouTube Music.

Simak, biodata Iwan Fals di bawah ini.

Nama asli Iwan Fals adalah Virgiawan Listanto.

Iwan Fals lahir di Jakarta pada 3 September 1961.

Dilansir Wikipedia, Iwan Fals adalah seorang penyanyi, musisi, pencipta lagu, dan kritikus yang menjadi salah satu legenda di Indonesia.

Baca juga: Chord Lagu Luka di Sini Ungu, Lengkap dengan Lirik Lagunya

Gaya bermusiknya telah dikatakan sebagai pop, rock, country, dan folk pop.

Liriknya banyak menceritakan masa-masa kelam era 1970 hingga 1980-an di bidang politik.