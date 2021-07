Amanda Manopo Bagikan Kabar Sedih Orang Tercinta

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Amanda Manopo, pemain Ikatan Cinta RCTI, bagikan kabar sedih.

Hal itu diketahui dari unggahan Amanda Manopo di akun Instagramnya.

Tampak Amanda Manopo pose bersama ayah dan ibunya.

Dia menuliskan keterangan, 'Cepet sembuh Mami Dadi. I love u. Miss u so much'

Di bagian bawah ia juga menulis menitipkan orang tuanya di tangan Tuhan.

Baca juga: Ekspresi Amanda Manopo Saat Minum Obat Jadi Sorotan

Unggahan Amanda Manopo singgung kondisi rumah (Instagram Amanda Manopo)

'I leave my family in your hands, God.

I pray for Your wonderful blessings.

May everyone feel Your presence, Your strength, and Your love.'

Manda sendiri tidak menjelaskan sakit apa yang diderita oleh kedua orang tuanya.

Sepertinya Manda juga tengah merindukan rumah.

Ia juga mengunggah beberapa video anjing peliharannya dan berkata, 'Kangen anak-anak yang sekarang makin besar'.

Tak hanya sampai di situ, ia juga mengunggah fotonya tengah tidur di kasur rumahnya dan menulis, 'Kangen rumah'.