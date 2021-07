Biodata Pemain The Penthouse 3, Tiga Pemeran Paling Dibenci di The Penthouse 3

Ilustrasi. Sejak penayang perdana The Penthouse 3 biodata pemain The Penthouse 3 banyak dicari. Berikut biodata tiga pemeran paling dibenci warganet.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Sejak penayang perdana The Penthouse 3 dan perilisan profil pemain, biodata pemain The Penthouse 3 banyak dicari warganet.

Untuk biodata tiga pemeran paling dibenci warganet karena perannya di Drama Korea The Penthouse 3 dapat dilihat dibawah ini yang dilansir dari mydramalist.

1. Kim So Yeon

Kim So Yeon adalah aktris Korea Selatan di bawah J,Wide Company.

Kim So Yeon terkenal karena peran utamanya dalam serial televisi All About Eve dan Iris.

Pada 2005 dia menampilkan "Seven Swords" milik Tsui Hark.

Pada 2008, ia juga memiliki peran utama dalam drama Gourmet.

Kim So Yeon adalah salah seorang aktris utama dalam drama hit Iris.

Drama ini merupakan mini series yang terdiri dari 20 episode.

Kim So Yeon berperan sebagai agen Korea Utara, Kim Seon Hwa.