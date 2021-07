Chord Gitar Lagu Kusumaning Ati dari Didi Kempot, Lirik Lagu Kusumaning Ati

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Berikut chord gitar dan lirik lagu Kusumaning Ati yang dipopulerkan oleh Didi Kempot.

Intro : Am . . F . . ( 2x ) Am . . .

Dm F - Bb Am

F . . E . . Am . .



F Am

Kusumaning ati . . . .

Am F E

Duh wong ayu . . . kang tak anti - anti . . .

E F

Mung tekamu . . biso gawe . .

E Am

Tentrem ning atiku . . .

F Am

Biyen nate janji . . . .

Am F E

Tak ugemi . . . ora bakal lali

E F

Tur kelingan . . . jroning ati

E Am Am A - B - C - C# - E

Sak bedahing . . bumi . .

Dm A Dm

Kadung koyo ngene . . .

A Dm

Sak iki piye . . karepe

G F Am Am A - B - C - C# - E

. . . malah mirangake . . .

Dm A Dm

Manis pambukane . . .

A Dm

Kok pahit tibo mburine

G F Am

. . . malah mangkelake

F Am

Amung pamujiku . .

Am F E

Mugo - mugo . . . rak ono rubedho

E F

Sak pungkure . . nggonmu lungo

E Am

Ora kondo - kondo

music : Am . . . F . . Dm . . Bb . . Am . .

Dm E Am

F . . E . . Am . .



[ kembali ke awal lagu ]

Itulah chord gitar dari lagu Kusumaning Ati yang dipopulerkan oleh Didi Kempot, serta lirik lagu Kusumaning Ati .