Chord Gitar Lagu Lathi yang Dipopulerkan Weird Genius feat Sarah Fajira, Lirik Lagu Lathi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut chord gitar lagu Lathiyang dipopulerkan oleh Weird Genius feat Sarah Fajira dan lirik lagu Lathi.

Intro : F Am Dm C G

Am

I was born a fool

Dm F C G

Broken all the rules, ooh

Am

Seeing all null

Dm F C G

Denying all of the truth, ooh