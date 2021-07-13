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Nikita Mirzani Kaget Lihat Foto Anak Wenny Ariani, Mirip Rezky Adhitya

Artis Nikita Mirzani kaget lihat foto anak Wenny Ariani. Sebab, Kekey mirip dengan Rezky Adhitya

Editor: taryono
zoom-inlihat foto Nikita Mirzani Kaget Lihat Foto Anak Wenny Ariani, Mirip Rezky Adhitya
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Artis Nikita Mirzani kaget lihat foto anak Wenny Ariani. Sebab, Kekey mirip dengan Rezky Adhitya 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Nikita Mirzani kaget lihat foto anak Wenny Ariani.

Pasalnya, Kekey mirip dengan Rezky Adhitya.

Diketahui, Wenny Ariani mengaku punya anak perempuan dari Rezky Adhitya. Hubungan mereka terjadi sebelum hadirnya Citra Kirana pada tahun 2012 silam.

Wenny Ariani pun mengungkap sejumlah fakta soal anak yang disebut darah daging Rezky Adhitya di kanal YouTube Crazy Nikmir Real, baru-baru ini.

Tak ragu, Wenny Ariani pun memperlihatkan foto anaknya Kekey, kepada Nikita Mirzani

"Ini kita punya fotonya, Rezky Aditya sama Kekey," ucap Nikita Mirzani, dalam kanal YouTube miliknya, dikutip Tribunnews, Senin (12/7/2021).

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Sontak Nikita Mirzani menyangka foto anak Wenny adalah Rezky Aditya semasa kecil.

"Gue pikir ini Rezky masih kecil" ucap Nikita Mirzani.

"Komen netizen juga begitu," timpal Wenny Ariani.

Nikita Mirzani menilai wajah anak Wenny sangat mirip dengan Rezky Aditya.

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Nikita Mirzani Kaget
Lihat Foto Anak Wenny Ariani
Mirip Rezky Adhitya
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Sumber: Tribunnews
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