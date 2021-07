Chord Gitar Cinta Seperti Aku Aurel Hermansyah, Dilengkapi Lirik Lagu Cinta Seperti Aku

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Berikut chord gitar Cinta Seperti Aku yang dinyanyikan Aurel Hermansyah.

Intro: C Am F

C Am Fm

C Am F

lama kita mencinta

C Am F G

dengan jalan bahagia

F G

walau semakin lama

Em Am

terkadang berbeda

F Em F G

aku yakin kita akan menyatu selamanya

Chorus:

Em F G

saat tak ada di sampingmu

Em Am

diriku sangat merindukanmu

G D F G

sadarkah bahwa diriku besar mencinta

Em F G

kau terjatuh ku yang memeluk

Em Am

kau tersakiti ku yang terlukai

G D Dm G F

di mana ada cinta yang seperti aku

E

jangan memaksakanku

C D

menjadi seperti yang mereka mau

F Em A# G

kuingin bahagia dengan cinta yang kita perjuangkan

C F G

Saat tak ada di sampingmu

Em Am

diriku sangat merindukanmu

G D F G A

sadarkah bahwa diriku besar mencinta

D G A

kau terjatuh ku yang memeluk

F#m Bm

kau tersakiti ku yang terlukai

A E G A D G A

di mana ada cinta yang seperti aku

F#m Bm

kau tersakiti ku yang terlukai

A E Em A D G-D/F#-Em

di mana ada cinta yang seperti aku

A D G

ku sangat merindukan kamu

Biodata Aurel Hermansyah

Anak dari pasangan Anangan Hermansyah dan Krisdayanti ini sudah tak asing lagi di telinga masyarakat.

Bukan hanya karena orang tuanya seorang artis populer, Aurel Hermansyah juga terkenal berkat karyanya di dunia musik mengikuti jejak ayah dan ibunya.