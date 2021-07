Chord Ibu Iwan Fals, Lirik Lagu Ibu

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, chord Ibu dinyanyikan Iwan Fals serta lirik lagu Ibu.

Intro : Am Am F Dm Am

Am F Am

Ribuan kilo jalan yang kau tempuh

F Dm E Am

Lewati rintang untuk aku anakmu

Am F Am

Ibuku sayang masih terus berjalan

F Dm E Am

Walau tapak kaki, penuh darah penuh nanah

C Dm

Seperti udara

F Am

Kasih yang engkau berikan

C (D)

Tak mampu ku membalas

F Am

Ibu… Ibu

Intro : Am

Am F Am

Ingin kudekat dan menangis di pangkuanmu

F Dm E Am

Sampai aku tertidur Bagai masa kecil dulu

C Dm

Lalu doa-doa

F Am

Baluri sekujur tubuhku

C (D)

Dengan apa membalas

F Am

Ibu… Ibu

Musik : Am Am F Dm Am

Am F Am

Ribuan kilo jalan yang kau tempuh

F Dm E Am

Lewati rintang untuk aku anakmu

Am F Am

Ibuku sayang masih terus berjalan

F Dm E Am

Walau tapak kaki, penuh darah penuh nanah

C Dm

Seperti udara

F Am

Kasih yang engkau berikan

C (D)

Tak mampu ku membalas

F Am Am

Ibu.. Ibu

Itulah, kunci gitar atau chord gitar Ibu dinyanyikan Iwan Fals serta lirik lagu Ibu.

Streaming dan unduh atau download lagu Iwan Fals berjudul Ibu bisa melalui YouTube Music.

Simak, biodata Iwan Fals.

Nama asli Iwan Fals adalah Virgiawan Listanto.

Iwan Fals lahir di Jakarta pada 3 September 1961.

Dilansir Wikipedia, Iwan Fals adalah seorang penyanyi, musisi, pencipta lagu, dan kritikus yang menjadi salah satu legenda di Indonesia.

Gaya bermusiknya telah dikatakan sebagai pop, rock, country, dan folk pop.

Liriknya banyak menceritakan masa-masa kelam era 1970 hingga 1980-an di bidang politik.