Chord Pemimpinmu dari Rizky Billar, Lirik Lagu Pemimpinmu

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Berikut, chord Pemimpinmu dipopulerkan Rizky Billar dan lirik lagu Pemimpinmu.

Intro : C..F G

C..F G..

C G

hai ga..dis manis..

Am Em

yang teramat manis..

F C

yang membuatku gugup saat..

Dm G

mencoba ucapkan

C G

selamat pagi, manis..

Am Em

jangan terlalu manis..

F C

tak selamanya ku bisa tenang..

Dm G

tanpa ingin coba

Em Am Dm G

menggenggam ta..nganmu.. selalu..

-D/F# Em Am

tuk melindu..ngimu..

Dm Fm G

lama-lama ku kan ungkapkan..

Reff

C

pergilah de..nganku..

E

biar ku yang menjemputmu

Am

bicara de..nganku..

C

ku kan selalu mendengarmu

-Em F

berjalan de..nganku

Em Am

biar ku yang menuntunmu..

Dm

tetap bersamaku..

F G (C)

biar ku yang jadi pemimpinmu..

Int. C..F G

C G

tenang..lah sayang..

Am G

tak perlu kau bimbang..

F C

telah aku kosongkan ruang

Dm G

di dalam hati untuk kau

C G

tempati, sayang

Am G

kini ku yang tak tenang

F C

berharap kau mengangguk senang

Dm G

dan kaupun berkenan

Em Am Dm G

ku genggam ta..nganmu.. selalu..

-D/F# Em Am

tuk me..lindu..ngimu..

Dm Fm G

dengarkanlah yang ku ungkapkan..

Reff

C

pergilah de..nganku..

E

biar ku yang menjemputmu

Am

bicara de..nganku..

C

ku kan selalu mendengarmu

-Em F

berjalan de..nganku

Em Am

biar ku yang menuntunmu..

Dm

tetap bersamaku..

F G (F)

biar ku yang jadi pemimpinmu..

Musik : F G Em C-A

wo uwoo..

Dm F-G..

Reff

C

pergilah de..nganku..

E

biar ku yang menjemputmu

Am

bicara de..nganku..

C

ku kan selalu mendengarmu

-Em F

berjalan de..nganku

Em Am

biar ku yang menuntunmu..

Dm Em C A

tetap bersamaku.. (tetap bersamaku..)

Dm

tetap bersamaku..

F G C

biar ku yang jadi pemimpinmu..

Outro : C..F G

C..

Itulah, kunci gitar atau chord gitar Pemimpinmu yang dinyanyikan Rizky Billar, serta lirik lagu Pemimpinmu.

Streaming dan unduh atau download lagu Rizky Billar berjudul Pemimpinmu MP3 bisa melalui YouTube Music.

Lagu ini dirilis pada Senin (28/6/2021) yang dipersembahkan untuk calon istrinya Lesti Kejora.

Biodata Rizky Billar

Dilansir dari Grid.id, Muhammad Rizky Billar atau yang lebih dikenal dengan Rizky Billar adalah seorang aktor Indonesia.

Pria asal Medan ini ramai menjadi perbincangan pubik lantaran kedekatannya dengan penyanyi dangdut Lesty Kejora.

Keduanya menjadi dekat lantaran dipertemukan dalam sebuah acara dan dijodohkan netizen.

Muhammad Rizky Billar lahir di Medan pada 12 Juli 1995.