Manfaat Daun Pepaya untuk Ibu Menyusui, Bisa Menambah Produksi ASI

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Tak hanya bermanfaat bagi dunia kecantikan, ternyata daun pepaya juga bagus untuk ibu menyusui.

Satu di antara manfaat daun pepaya untuk ibu menyusui adalah bisa menambah produksi air susu ibu (ASI).

Hal tersebut diketahui dari penelitian yang berjudul Pemberian Jus Daun Pepaya Bagi Ibu Menyusui yang Bekerja terhadap Peningkatan Kadar Hormon Prolaktin dan Berat Badan Bayi di Tangerang (2020) milik Marthia Ikhlasiah dan Lastri Mei Winarni.

Di dalam penelitian itu disebutkan bahwa sebanyak 80% ibu bekerja tidak berhasil melakukan pemberian air susu ibu (ASI) eksklusif.

Padahal pemberian ASI eksklusif itu penting untuk menjadi antibodi anak.

Alhasil, rata-rata bayi diberikan susu formula usia 2-4 bulan dan berhenti menyusui di usia bayi 6-18 bulan.

Baca juga: Manfaat Daun Pepaya untuk Kambing, Efektif Hambat Perkembangan Parasit

Sayangnya kegagalan pemberian ASI ini bisa menyebabkan dampak yang kurang baik terhadap bayi.

Menurut Stuebe (2009) dalam buku The Risks of Not Breastfeeding, Reviews in Obstetrics & Gynecology disebutkan bahwa kegagalan menyusui bisa berdampak pada peningkatan kejadian infeksi seperi otitis media, gastroenteritis, pneumonia, obesitas, diabetes tipe 1 dan 2, leukimia dan sindrom kematian mendadak pada bayi.

Sedangkan dampak negatif pada ibu yang tidak melakukan proses menyusui adalah meningkatkan kejadian kanker payudara sebelum masa menopause, kanker ovarium, bertambahnya berat badan dan sindrom metabolik.

Namun hal tersebut ternyata bisa diatasi dengan pemberian jus daun pepaya.