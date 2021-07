Pesan Citra Soeroso Sebelum Meninggal Dunia

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Citra Soeroso, istri dari Chico Hakim meninggal dunia, Rabu 14 Juli 2021.

Sabria Kono, istri dari penyanyi Rio Febrian, ungkap pesan terakhir Citra Soeroso.

Sabria sempat tak percaya dengan kabar duka yang didengarnya itu.

Bulan Juni 2021, keduanya juga masih bertukar pesan saat Citra berkunjung ke Yogyakarta.

"Rasanya masih ga percaya dengar berita duka pagi ini 12 Juni. Kemarin ke Jogja kamu masih ngabarin dan nanya-nanya tempat sama aku,, mau janjian tapi belum bisa," tulis Sabria di akun @sabriakono.

Bintang film Gue Kapok Jatuh Cinta itu juga mengungkap, tanggal 3 Juli Citra sempat meminta didoakan agar cepat pulih.

Ternyata percakapan mereka saat itu merupakan percakapan terakhir Sabria dengan Citra.

"Beberapa hari kemudian ga ada kabar, tahunya kamu udh di Rs. Dan sempet minta aku doain supaya cepet pulih 3 juli.. that was our last chat ternyata," tulisnya disertai emoji menangis.

Kehilangan sosok Citra, Sabria dan juga Rio Febrian menulis pesan dan mendoakan keluarga yang ditinggalkan.

"Selamat jalan @citrasoeroso.. kamu wanita cantik dan baik hati, Insya Allah kamu dijadikan penghuni Surga .. aamiin ya Allah," tulisnya.

"Turut berduka cita yang sedalam-dalamnya Ka @chicohakim dan keluarga besar,dari aku dan @riofebrian25," lanjut Sabria.

Diberitakan sebelumnya, Citra diketahui baru saja melahirkan anak keduanya.

sumber: Kompas.com