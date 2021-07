Chord Bung Hatta Dinyanyikan Iwan Fals, Lirik Lagu Bung Hatta

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, chord Bung Hatta dinyanyikan Iwan Fals serta lirik lagu Bung Hatta.

Intro

F G C Bm Am Dm G C

Verse

C Em Am G

Tuhan .. terlalu cepat semua

F Em Dm

Kau panggil satu-satunya yang tersisa

F G C

Proklamator tercinta.....

C Em Am G

Jujur lugu dan bijaksana

F Em Dm

mengerti apa yang terlintas dalam Jiwa

F G C

rakyat Indonesia.....

Reff

Em Am F C

Hujan air mata dari pelosok Negeri

Dm F C

Saat melepas engkau Pergi

Em Am F C

Berjuta kepala tertunduk haru

Dm F

Terlintas nama seorang Sahabat

Am Em Am

Yang tak lepas dari namamu.....

Verse

F C F C

terbayang baktimu..terbayang Jasamu

F G Am F C

terbayang jelas, jiwa.....Sederhanamu

Dm F C

bernisan bangga....berkafan do'a

G F G

dari kami yang merindukan orang.....

F G C

sepertimu.....

Instrumental

C Em Am Em F C Dm G

C Em Am Em F C Dm G C

Reff

Em Am F C

Hujan air mata dari pelosok Negeri

Dm F C

Saat melepas engkau Pergi

Em Am F C

Berjuta kepala tertunduk haru

Dm F

Terlintas nama seorang Sahabat

Am Em Am

Yang tak lepas dari namamu.....

Outro

C Em Am F G C

Itulah, kunci gitar atau chord gitar Bung Hatta dinyanyikan Iwan Fals serta lirik lagu Bung Hatta.

Streaming dan unduh atau download lagu Iwan Fals berjudul Bung Hatta melalui YouTube Music.

Simak, biodata Iwan Fals.

Nama asli Iwan Fals adalah Virgiawan Listanto.

Iwan Fals lahir di Jakarta pada 3 September 1961.

Dilansir Wikipedia, Iwan Fals adalah seorang penyanyi, musisi, pencipta lagu, dan kritikus yang menjadi salah satu legenda di Indonesia.

Gaya bermusiknya telah dikatakan sebagai pop, rock, country, dan folk pop.

Liriknya banyak menceritakan masa-masa kelam era 1970 hingga 1980-an di bidang politik.