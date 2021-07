Chord Hello Future Dinyanyikan NCT Dream, Lirik Lagu Hello Future

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Berikut, chord Hello Future yang dipopulerkan NCT Dream dan lirik lagu Hello Future.

Intro

C

Big dreams and big thrills

C

Flying high teomunieomneun sangsanghaebwa

C

ne nunape dallyeodeulgo inneun byeol

C

nakka chae bureul taeweo bwa

Verse 1

C

shijagiraneun geol neon mideul su itgenni?

C

ijeya sarangeul al geot gata

C C

Ready or not ganeun geoya nareul mideo

Soldiers knocking doors down yelling out

C Bb

jeonjaeng jeonjaeng gatteon shigandeureun

Am Fm

modu dwiro bonae gaseumi sorichine

C Bb

dallyeoga nara bwa

Am Fm

If you’re rocking with me oh oh

PreChorus

C Bb Am

Here we go here we go satellite radio

F

nae miraee jeonhae jweo

C

on sesanggwa jeo gwangya wiro

C

huhwe eopshi saranghaettago malhage

Chorus

C

gidaryeosseo eoseo wa

F Fm

eodideun we’re coming together

C

amu geokjeong haji ma

F Fm

jal dwel geoya Hello Future

C F

neoreul manna gachi deo binna yeah yeah

Fm

Ey we’re on the way up we’re on the way up

C F

areumdaun shiganman ssahja yeah yeah yeah

Fm

We’re going way up we’re going

Interlude

C

On our way up Hello Future

C

On our way up Hello Future

Verse 2

C

Ey miraeye neoreul jouhage dwaesseo

C

gyeonggye wiro soneul mattaemyeon

urin neomu dalma isseo

C

mweol deo chatge dwelji gyeolguk utge dwelji

C

jigeumbuteon unmyeongirago hae

C Bb Am

Fire fire jaukhan yeongi soge

Fm C

saranameun ki jageun kkotcheoreom

Bb

gateun shigan soge

Am Fm

neoreul saranghago isseo

PreChorus

C Bb

Here we go here we go

Am

nalgaereul pyeolchigo

F

tto kkeokkigo dachyeodo

C

nuguboda ganghan neojana

C

miraeye miraeedo neol saranghal naran geol

Back to Chorus

Bridge

C

Ey I’m tryna’ center me

hey where your center be?

C

heundeulliji anke georeo naagal su isseulji

C

Too many cynical geokkuro gatteon Entropy

C Fm

geu eodijjeum neo gidarigo isseulji

C F Fm

meolji ana nuneul tteo bwa

C F Fm

naega weonhan modeun geon neoppunirago

C

we’re on our way up

ta beorin chae yeorin ongiye

C

nameun jaetteomi soge ready to clap back

C

geuri meolji aneun peace

Fm

apeun shigani daman jjalgireul

barago tto weonhaetji

Who you gon’ believe?

Back to Chorus

Outro

C F Fm

We’re going way up

C

gyeote hamkke isseojweo

F Fm

ojik neomani nae miraeraneun geol

C F Fm

Just keep looking to the stars

C

neol gidaryeosseo

F Fm C

Hello Future

Itulah, kunci gitar atau chord gitar Hello Future yang dinyanyikan NCT Dream, serta lirik lagu Hello Future.

Streaming dan unduh atau download lagu NCT Dream berjudul Hello Future MP3 bisa melalui YouTube Music.

Hello Future milik NCT Dream ini telah meraih lima trofi kemenangan dipenghargaan musik.

Biodata NCT Dream

Dilansir dari Kpoper, NCT Dream (엔시티 드림) adalah sub-unit ke-3 dari boygroup NCT.

NCT Dream memulai debutnya pada 24 Agustus 2016 di bawah naungan SM Entertainment.

Sub-unit NCT Dream saat ini terdiri dari 7 anggota, yaitu Mark, Renjun, Jeno, Haechan, Chenle, Jisung, Jaemin.

Awalnya NCT Dream merupakan grup rotasi yang memiliki batas usia.