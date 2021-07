Chord Gulu Pedot Esa Risty feat Agus Kotak, Lirik Lagu Gulu Pedot

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Berikut chord Gulu Pedot yang dipopulerkan Esa Risty feat Agus Kotak dan lirik lagu Gulu Pedot.

Intro : Am . . Dm . . Dm . . Am

Am . . Dm . . Dm . . Am

Am

dudu watu yen sih diarani pasir

Am Dm

watu kambang keri ono ning pinggir

Dm

lagi ketemu aku wis kroso naksir

G Am

kelisik ’ an koyo kelangan pikir . .

Am

wit kelopo kuwi jenenge gelugu

Am Dm

disigari diporot dadi pitu

Dm

sabendino aku ra biso turu

G Am

kangen ndiko mung ora kewetu . .

int . Am . . Dm . . Dm . . Am

Am . . Dm . . Dm . . Am

reff :

G

aring aring bakar gedhang nganggo geni

Am

sampek gering awakku iki mikiri

G

gedhang rojo sak tundhun

dipangan codhot

Dm Am

timbang wurung aluwung guluku pedot . .

G

godhong sawi diurap karo kelopo

Am

ati iki asline mung kanggo ndiko

G

gedhang rojo sak tundhun dipereteli

Dm Am

yen ra percoyo bedhahen dhodho iki . .

musik : Am . . . . .

Am . . Dm . . Dm . . Am

Am . . Dm . . Dm . . Am

outro :

Dm Am Dm Am

yen ra percoyo bedhahen dhodho iki . .

Dm Am Dm Am

yen ra percoyo bedhahen dhodho iki . .

Dm Am Dm Am

yen ra percoyo bedhahen dhodho iki . .

Itulah, kunci gitar atau chord gitar Gulu Pedot yang dinyanyikan Esa Rizty feat Agus Kotak, serta lirik lagu Gulu Pedot.

Streaming dan unduh atau download lagu Esa Rizty feat Agus Kotak berjudul Gulu Pedot MP3 bisa melalui YouTube Music.

Lagu Gulu Pedot pertama kali dipopulerkan oleh Cak Diqin. ( Tribunlampung.co.id / Reni Ravita )

