Chord Memikirkan Dia oleh Seventeen, Disertai Lirik Lagu Memikirkan Dia

[Intro] C . . . .

C Am G (2x)

C G Am

Tuhan ku lagi sendiri

G Dm

memikirkan dia

F G

slalu tentang dirinya

C G Am

Tuhan ini jeritan jiwaku

G Dm

jeritan tentang hatiku

F G

semua keluh kesahku

F G

semua keluh kesahku

[Reff]

F G Em

resah hati ini tanpanya

Am Dm

memikirkan dia

G C

slalu tentang dia yang memberikan

F

indahnya cinta

G Em

untuk ku miliki

Am Dm

menggenggam indahnya dunia

G C

sampai waktu menghentikan semua

[Intro] C Am Em (2x)

C G Am

Tuhan setiap detik demi detik

G Dm

ku slalu merindukannya

F G

slalu tentang dirinya

F G

semua tentangnya

[Reff]

F G Em

resah hati ini tanpanya

Am Dm

memikirkan dia

G C

slalu tentang dia yang memberikan

F

indahnya cinta

G Em

untuk ku miliki

Am Dm

menggenggam indahnya dunia

G C

sampai waktu menghentikan semua

[Intro] E F C

E F G

[Back to reff]

[Intro] F G Em

Am Dm G C

F

indahnya cinta

G Em

untuk ku miliki

Am Dm

menggenggam indahnya dunia

G C

sampai waktu menghentikan semua

