Jessica Iskandar Curhat Pernah PDKT dengan Pria Gay

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Artis Jessica Iskandar curhat tentang kehidupan asmaranya saat menjalin hubungan dengan seorang pria.

Ia menyebut pengalaman itu pahit karena belakangan tahu bahwa pria tersebut penyuka sesama jenis atau gay.

Hal ini disampaikan sendiri oleh Jessica Iskandar melalui sesi live Instagram.

Potongan videonya itu lalu viral dan tersebar oleh sejumlah akun gosip, salah satunya Lambe Turah.

Di situ mantan kekasih Richard Kyle itu menceritakan kronologinya saat menjalin kasih dengan pria penyuka sesama jenis.

"Sebenarnya bisa bilang aku pernah berhubungan, bukan hubungan teman, tapi lebih dari teman, sama yang ternyata dia gay," tuturnya dalam video yang dikutip dari laman Instagram @lambe_turah, Jumat (16/7/2021).

"Bukan berhubungan sih, kamu pernah PDKT, you know what I mean lah. Ya pokoknya kamu pernah PDKT ternyata cowoknya gay," sambung sahabatnya, Vincent Verhaag.

"Menjalin hubungan, iya menjalin hubungan," Jessica Iskandar menimpali.

Meskipun dirinya sudah mengetahui melalui informasi yang beredar di media sosial, namun, sahabat Nia Ramadhani itu tak ingin langsung mempercayainya.

"Tapi itu tuh sebenarnya aku dengar dari gosip-gosip tapi aku nggak terlalu kemakan gosip. Aku tuh orangnya mending lihat langsung, buktiin langsung baru tahu," ungkap Jessica.

