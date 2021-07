Mutia Ayu Temukan Video Mendiang Glenn Fredly yang Selama Ini Tak Diketahuinya

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Istri mendiang penyanyi Glenn Fredly, Mutia Ayu menemukan video suaminya yang selama ini tak ia ketahui.

Mutia Ayu amat bahagia saat menemukan video dirinya dengan sang suami saat baby moon di Singapura tahun 2019.

Padahal menurut Mutia, suami dan dirinya itu jarang sekali mengabadikan momen kebersamaan saat keduanya tengah melakukan kegiatan bersama.

"Aku kira pas moment ini @glennfredly309 gak videoin. FYI Kita bukan tipe pasangan yang slalu update, jadi kita selalu menikmati setiap moment yang kita lewati di manapun," tulis Mutia di akunnya @mutia_ayuu, dikutip Tribunnews, Sabtu (17/7/2021).

Alhasil, ketika dirinya menemukan video tersebut layaknya menemukan harta karun, Mutia pun merasa sangat bahagia.

"Jadi pas nemu video ini seneng banget, banget nya pake BANGET…. padahal cuman gtu doang videonya," tulisnya disertai emoji tertawa.

Dalam keterangannya, video itu diambil Glenn pada tahun 2019 saat momen baby moon Mutia di Singapura.

Glenn bersama Mutia tengah berada di dalam gedung untuk menyaksikan pertunjukan musik The Music of Star Wars (Esplanade Concert).

Di akhir video, Glenn pun menyoroti wajah Mutia yang sedang tersenyum malu ke arah kamera.

Di saat momen itulah Mutia merasa suaminya sangat menjaga dirinya dan menyebut kejadian itu adalah hal terindah bagi dirinya untuk mengingat mendiang suaminya.

"Bagaimana dia menjaga aku pada saat itu luar biasa, moment itu adalah salah satu the best moment in my life. He's the best Husban and Father ever," tulisnya.

