My Roommate Is A Gumiho Tamat, Pemeran Ungkap Kejadian di Balik Layar

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Para pemeran My Roommate Is a Gumiho yang tayang di tvN berbagi pemikiran mereka tentang Drama Korea ini.

Dilansir dari Soompi, My Roommate Is a Gumiho dibintangi oleh Jang Ki Yong , Hyeri Girls Day , Kang Han Na , Kim Do Wan , dan Bae In Hyuk dalam sebuah rom-com tentang gumiho laki-laki berusia 999 tahun yang akhirnya tinggal dengan 22- mahasiswi berusia satu tahun setelah dia menelan manik ajaib yang akan menjadikannya manusia.

Jang Ki Yong, yang memerankan gumiho (rubah mitos sembilan ekor) bernama Shin Woo Yeo, berkata, “Terima kasih banyak untuk mereka yang menyukai 'My Roommate Is a Gumiho' dan Shin Woo Yeo."

"Terima kasih kepada para aktor, sutradara, penulis, dan staf produksi yang bekerja keras, lokasi syuting selalu menjadi tempat yang menyenangkan dan penuh tawa. Ini adalah proyek yang bahagia dan spesial yang akan saya ingat untuk waktu yang lama. Saya harap semua orang juga akan mengingatnya sebagai proyek menyenangkan yang membuat mereka tertawa.”

Hyeri, yang berperan sebagai mahasiswa Lee Dam, berkata, “Kami mulai syuting drama selama musim dingin yang sangat dingin. Jadwalnya bisa sangat sulit, tetapi berkat para pemain dan kru yang baik, saya selalu bisa bersenang-senang di lokasi syuting."

"Saya memiliki banyak kasih sayang untuk drama sampai saya menyesal bahwa syuting telah berakhir. Drama ini sangat berarti bagi saya, dan pemirsa telah mengirimkan begitu banyak cinta dan minat yang tulus kepada kami, sehingga saya akan selalu mengingatnya sebagai proyek yang bahagia dan bermanfaat."

"Terima kasih kepada semua penggemar yang menonton hingga minggu lalu, dan terima kasih kepada semua staf produksi dan aktor.”

Kang Han Na, yang berperan sebagai mantan gumiho Yang Hye Sun, berkata, “Terima kasih banyak kepada pemirsa yang memberi kami waktu berharga mereka untuk menonton My Roommate Is a Gumiho. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada staf produksi, yang bekerja sangat keras selama musim dingin untuk menyempurnakan setiap adegan dan setiap potongan."

"Untuk lawan main saya, dan untuk karakter tercinta saya Hye Sun, saya menyesal bahwa saya tidak akan dapat melihat Anda lagi setiap minggu, dan saya akan selalu menghargai dukungan dan cinta yang dikirimkan pemirsa kepada kami. Saya harap pemirsa akan mengingat karakter kami untuk waktu yang lama.”

Kim Do Wan, yang memerankan Do Jae Jin yang berhati murni, berkata, “Terima kasih kepada semua orang yang menunjukkan dukungan untuk romansa Hye Sun dan Jae Jin. Jika pasangan kami bisa membuat penonton tertawa hangat bahkan untuk sesaat, maka itu akan sangat berharga.

"Untungnya, banyak orang mengirimi kami dukungan dan cinta mereka, jadi saya senang saat bermain sebagai Jae Jin.”

Bae In Hyuk, yang berperan sebagai mahasiswa populer Gye Sun Woo, berkata, “'My Roommate Is a Gumiho' telah berakhir, dan rasanya menyegarkan sekaligus menyesal. Dalam drama tersebut, Sun Woo belajar menjadi orang yang lebih baik melalui Lee Dam, dan saya percaya bahwa para penonton melihat dengan baik proses pertumbuhan itu. Seperti Sun Woo, saya belajar banyak melalui drama dan mampu berubah menjadi lebih baik. Terima kasih banyak untuk sutradara dan semua pemain dan kru.” ( Tribunlampung.co.id / Reni Ravita )

