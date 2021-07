Chord Di Sepertiga Malam Rey Mbayang, Lirik Di Sepertiga Malam

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Berikut chord Di Sepertiga Malam yang dipopulerkan Rey Mbayang dan lirik lagu Di Sepertiga Malam.

Intro: F.....C.....Dm....Em......G

C F

Saat kuputuskan bertemu orang tuamu

Dm F G

kuyakinkan diri kaulah yang terbaik

C

Dan saat kau memilih

F

Aku yang pantas untukmu

Dm F G

Hati ini berikrar tuk selalu menjagamu

Reff :

C

Ku yakin kaulah jawaban

Am Dm F G

Di setiap pintaku walau kubelum tahu namamu

C A

Bisikan di sujudku di sepertiga malamku

Dm Fm

Untuk kehadiranmu sempurnakan imanku

Intro: F C Dm Em G (Ha.. aaa.. aa)

C

Saat kau memilih

F

Aku yang pantas untukmu

Dm F G

Hati ini berikrar tuk selalu menjagamu

Reff :

C

Ku yakin kaulah jawaban

Am Dm F G

Di setiap pintaku walau kubelum tahu namamu

C Am

Bisikan di sujudku di sepertiga malamku

Dm Fm G (C)

Untuk kehadiranmu sempurnakan imanku

Musik: F C Dm Em G

Dm Em

Buang cerita lama

F Bb

Rangkai cerita baru

G Fm-Bb

Menua Bersamamu

Back to Reff

C

Ku yakin kaulah jawaban

Am Dm F G

Di setiap pintaku walau kubelum tahu namamu

C Am

Bisikan di sujudku di sepertiga malamku

Dm Fm G (C)

Untuk kehadiranmu sempurnakan imanku

Itulah, kunci gitar atau chord gitar Di Sepertiga Malam yang dinyanyikan Rey Mbayang, serta lirik lagu Di Sepertiga Malam.

Streaming dan unduh atau download lagu Rey Mbayang berjudul PerDi Sepertiga Malam MP3 bisa melalui YouTube Music.

Biodata Rey Mbayang

Dilansir dari Wikipedia, Reynaldi Aditya Wisnuh Hasidi Putra Atmaja Mbayang, yang mengubah namanya menjadi Reynaldi Mbayang atau yang lebih dikenal sebagai Rey Mbayang (lahir di Manado, 15 November 1998; umur 22 tahun) adalah seorang penyanyi, aktor, model dan YouTuber berkebangsaan Indonesia.

Ia pernah menyandang predikat sebagai Duta Pariwisata Manado pada tahun 2015.

Ia menikahi aktris bernama Dinda Hauw pada tanggal 10 Juli 2020 di Jakarta Timur. ( Tribunlampung.co.id / Reni Ravita )

