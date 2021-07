Chord Gitar Haruskah Aku Mati Woro Widowati, Disertai Lirik Lagu Haruskah Aku Mati

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Berikut ini adalah lirik lagu Haruskah Aku Mati disertai chord gitar Haruskah Aku Mati yang dipopulerkan Woro Widowati.

Am G Dm

G Am E

Am G Dm

G Am

.

Am

andai kau merasakan

G

sakit yang kau berikan kepadaku

Dm

kuyakin kau tak akan

Am E

sanggup untuk beratahan

.

Am

andai yang kau lakukan

G

dapat ku kembalikan kepadamu

Dm

ku pastikan dirimu

Am

lebih rapuh dariku

.

G

namun ku tak ingin

F G Am

lukai ha timu

.

F E

.

Am Dm

aku sekuat hati bertahan

F Am E

kamu sebisanya menghancurkan

Am Dm

aku mengalah kerana cinta

F Am

kamu sengaja menggores luka

.

G C

dengan cara apa lagi

G Am

kau melunakkan hati

G C

haruskah diriku mati

G Am

agar kau bisa hargai



Am G Dm

G Am E

Am G Dm

G Am

Itulah, kunci gitar atau chord gitar Haruskah Aku Mati yang dinyanyikan Woro Widowati, serta lirik lagu Haruskah Aku Mati.

Streaming dan unduh atau download lagu Woro Widowati berjudul Haruskah Aku Mati MP3 bisa melalui YouTube Music. ( Tribunlampung.co.id / Reni Ravita )

