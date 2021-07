Chord Gitar Melawan Restu Mahalini, Dilengkapi Lirik Lagu Melawan Restu

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Simak berikut ini adalah chord gitar Melawan Restu yang dilengkapi lirik lagu Melawan Restu yang dinyanyikan oleh Mahalini.

[Intro] C G D# D

G C Bm

Indah semua cerita

E Am D G C D

Yang tlah terlewati dalam satu cinta

G C Bm

Kita yang pernah bermimpi

E Am D B

Jalani semua hanya ada kita

Em B

Namun ternyata pada akhirnya

G A

Tak mungkin bisa kupaksa

Cm D

RestuNya tak berpihak pada kita

[Chorus]

G

Mungkinkah aku meminta

B Em

Kisah kita selamanya

G C Bm Am D

Tak terlintas dalam benakku bila hariku tanpamu

G

Sgala cara tlah kucoba

B Em Dm G C Bm

Pertahankan cinta kita slalu kutitipkan dalam doaku

Am F D C

Tapi ku tak mampu melawan restu

B Em B

Namun ternyata pada akhirnya

G A

Tak mungkin bisa kupaksa

D# D

RestuNya tak berpihak pada kita

[Back to Chorus 2X]

Itulah, chord gitar Melawan Restu dinyanyikan Mahalini serta lirik lagu Melawan Restu.

Streaming dan unduh atau download lagu Melawan Restu melalui YouTube Music.

Baca juga: Chord Gitar Lon Rindu yang Dinyanyikan Rialdoni, Disertai Lirik Lagu Lon Rindu

Demikian chord Melawan Rest dinyanyikan Mahalini. ( Tribunlampung.co.id / Putri Salamah )