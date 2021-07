TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut ini, chord Surat Buat Wakil Rakyat dari Iwan Fals, lirik lagu Surat Buat Wakil Rakyat.

Intro : C

C F C

Untukmu yang duduk sambil diskusi

C G C

Untukmu yang biasa bersafari

F Dm G C

Di sana, di gedung DPR

F C G C

C F C

Di kantong safarimu kami titipkan

C G C

Masa depan kami dan negeri ini

F Dm G C

Dari Sabang sampai Merauke

G F

Saudara dipilih bukan dilotre

G C

Meski kami tak kenal siapa saudara

G F

Kami tak sudi memilih para juara

G C

Juara diam juara he’eh juara ha ha ha

C Am C Am

Wakil Rakyat seharusnya merakyat

Dm F G C

Jangan tidur waktu sidang soal rakyat

C Am C Am

Wakil Rakyat bukan paduan suara

Dm F G C

Hanya tau nyanyian lagu setuju

