Chord Aku dan Bintang Peterpan, Lirik Lagu Aku dan Bintang

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Berikut chord Aku dan Bintang yang dipopulerkan Peterpan dan lirik lagu Aku dan Bintang.

C G Am

Lihat ke langit luas

C G Am

Dan semua musim terus berganti...

C G Am

Tetap bermain awan

F C G

Merangkai mimpi dengan khayalku

F C G

Selalu bermimpi dengan hariku

C G Am

Pernah kau lihat bintang

C G Am

Bersinar putih penuh harapan

C G Am

Tangan halusnya terbuka

F C G

Coba temani, dekati aku

F C G

Selalu terangi gelap malamku

Reff:

F C

Dan rasakan semua bintang

Am C F

Memanggil tawamu terbang ke atas

C Am G

Tinggalkan semua, hanya kita dan bintang

Interlude: C G Am x2

Kembali Chorus 1 & Reff

Interlude: F C Am C F C Am G

Kembali ke: Reff

F C

Yang terindah meski terlupakan

Am C F

Dan selalu terangi dunia

C Am G

Mereka reka hanya aku dan bintang

Itulah, kunci gitar atau chord gitar Aku dan Bintang yang dinyanyikan Peterpan, serta lirik lagu Aku dan Bintang.

Streaming dan unduh atau download lagu Peterpan berjudul Aku dan Bintang MP3 bisa melalui YouTube Music.

Biodata Peterpan

Peterpan kini telah berganti nama menjadi NOAH.

NOAH adalah sebuah grup musik rock alternatif Indonesia yang berasal dari Bandung, Jawa Barat.

Dilansir Wikipedia pada Senin (21/6/2021), grup musik ini dibentuk dengan nama Peterpan oleh Ariel (vokal), Andika (kibor), Indra (bas), Lukman (gitar), Reza (drum) dan Uki (gitar) pada tanggal 1 September 2000.

NOAH menjual lebih dari sembilan juta album di Indonesia.

Hal itu menjadikan NOAH sebagai band rock alternatif terlaris di negara ini.