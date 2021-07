TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, Chord Kumenanti Seorang Kekasih dari Iwan Fals, Lirik Lagu Kumenanti Seorang Kekasih.

lntro : C Am F G

C F

Bila mentari bersinar lagi

G C ..G

Hatiku pun ceria kembali

C F

Ku tatap mega tiada yang hitam

G C

Betapa indah hari ini

(*)

G

Ku menanti seorang kekasih

F C

Yang tercantik, yang datang di hari ini

G

Adakah dia kan selalu setia

C F C

Bersanding hidup penuh pesona

G C

Harapanku

Reff

F G C

Jangan kau tak menepati janji

G C

Datanglah dengan kasihmu

F G C

Andai kau tak datang kali ini

G C

Punah harapanku

lnt: C Am F G

C F

Ku tatap mega tiada yang hitam

G C

Betapa indah hari ini

Kembali ke : (*), Reff 2x

F G C

Andai kau tak datang kali ini

G C

Punah harapanku

Itulah, chord gitar dinyanyikan Iwan Fals serta lirik lagu Kumenanti Seorang Kekasih.

Streaming dan unduh atau download lagu Iwan Fals berjudul Kumenanti Seorang Kekasih melalui YouTube Music.

Simak, biodata Iwan Fals di bawah ini.

Nama asli Iwan Fals adalah Virgiawan Listanto, Iwan Fals lahir di Jakarta pada 3 September 1961.

Dilansir Wikipedia, Iwan Fals adalah seorang penyanyi, musisi, pencipta lagu, dan kritikus yang menjadi salah satu legenda di Indonesia.

Gaya bermusiknya telah dikatakan sebagai pop, rock, country, dan folk pop.

Liriknya banyak menceritakan masa-masa kelam era 1970 hingga 1980-an di bidang politik.

Masa kecil Iwan Fals dihabiskan di Bandung, kemudian di Jeddah, Arab Saudi, selama 8 bulan.