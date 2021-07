TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, chord Bahagia dari Reza Edmond, lirik lagu Bahagia.

Intro

E

Dengarkan bibirku berbicara

C

Tapi dari hatiku yang kini sepi

G

Kenapa pula perlu berpisah

D

Bila semua punyai cinta di jiwa

E

Apa mungkin ini selamanya ataupun hanya seketika

E C

Kau kau penipu

G D

Setiap tutur katamu

Em

Hanya permainan mu saja

C

Untuk aku

G D

Sedihnya hidup begini

Pre-Chorus

Em C

Setiap yang ku lakukan untuk dirimu

G D

Terasa bagaikan angin berlalu

Em C

Bila dirimu tiada hatiku rasa hiba

G D

Kau tanda bahagia kaulah dunia

Verse

E C

Ku ada kamu

G D E

Tapi ku perlukan jawapan jujur

C

Dari kamu

G D

Biar dunia pun tahu

E C

Kau kau penipu

G D

Setiap tutur katamu

Em

Hanya permainan mu saja

C

Untuk aku

G D

Sedihnya hidup begini

Pre-Chorus

Em C

Setiap yang ku lakukan untuk dirimu

G D

Terasa bagaikan angin berlalu

Em C

Bila dirimu tiada hatiku rasa hiba

G D

Kau tanda bahagia kaulah dunia

Chorus

Em

Walaupun aku tahu

C

Kau bukan milikku

G

Kau perlu tahu

D

Sedihnya novel cintaku

Em

Biarlah yang fahami

C

Hanya diriku saja

G

Ku tetap berdoa

D

Agar kau bahagia

Em

Agar kau bahagia

Em

Agar kau bahagia

