Curat Mendominasi Kejahatan di Lampung Tengah

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, LAMPUNG TENGAH – Kapolres Lampung Tengah AKBP Wawan Setiawan mengungkapkan selama pelaksanaan Operasi Sikat Krakatau, kejahatan didominasi dengan kasus pencurian dengan pemberatan (Curat).

Menurut Wawan, angka Curat mendominasi dengan jumlah kasus sebanyak 40 laporan dan 40 tersangka.

Wawan mengatakan jika kasus Curat di Lampung Tengah jauh dibandingkan jenis kejahatan lainnya.

"Angka (kriminalitas) Curat yang kami ungkap sebanyak 40 laporan, sementara Curas (pencurian dengan kekerasan) sebanyak 7 laporan dan 7 tersangka," terang Kapolres, Rabu (21/7/2021).

Sementara jenis kejahatan lainnya yang berhasil diungkap selama Operasi Sikat Krakatau oleh jajarannya, yakni pemerasan dengan jumlah laporan 1 dan 1 tersangka.

Baca juga: BREAKING NEWS 48 Pelaku Kriminalitas Diamankan Polres Lampung Tengah

"Kejahatan jenis Curat dikarenakan adanya perubahan pola pelaku kejahatan jalanan menjadi pelaku kejahatan yang mengincar kendaraan dari rumah ke rumah," ungkapnya.

Untuk itu, Wawan mengimbau kepada masyarakat untuk selalu waspada dan apabila meninggalkan kendaraanya supaya terlebih dahulu dikunci ganda atau lebih.

Sebelumnya diberitakan banyak 48 pelaku berbagai kasus kriminalitas diamankan Polres Lampung Tengah selama pelaksanaan Operasi Sikat Krakatau lalu.

Jumlah tersebut dikemukakan Kapolres AKBP Wawan Setiawan saat menggelar konferensi pers hasil Operasi Sikat Krakatau di Mapolres setempat, Rabu (21/7/2021).

Dari jumlah tersangka yang diamankan, 39 orang merupakan non target operasi (Non TO), dan 9 orang merupakan target operasi.

Baca juga: Sopir Mobil Carry yang Terbakar di SPBU Tewas, Polisi Pastikan Proses Perkara Tetap Jalan

"Pelaku TO laporan sebanyak 9 LP, TO Orang 9, TO tempat sebanyak 1, dan TO barang sebanyak 1," kata AKBP Wawan Setiawan kepada sejumlah awak media yang hadir.

Menurut Kapolres, selama pelaksanaan Operasi Sikat Krakatau 4 sampai 18 Juli lalu, pihaknya mengedepankan tindakan sehingga berhasil mengungkap para pelaku kejahatan.

"Tentunya kami berterima kasih kepada seluruh tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan semua unsur yang telah membantu dalam pelaksanaan Operasi Sikat Krakatau lalu," imbuhnya. ( Tribunlampung.co.id / Syamsir Alam )