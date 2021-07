TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Berikut, lirik lagu dan chord Haruskah Aku Mati dari Woro Widowati.

Am G Dm

G Am E

Am G Dm

G Am

Am

andai kau merasakan

G

sakit yang kau berikan kepadaku

Dm

kuyakin kau tak akan

Am E

sanggup untuk bertahan

Am

andai yang kau lakukan

G

dapat ku kembalikan kepadamu

Dm

ku pastikan dirimu

Am

lebih rapuh dariku

G

namun ku tak ingin

F G Am

lukai ha timu

F E

Am Dm

aku sekuat hati bertahan

F Am E

kamu sebisanya menghancurkan

Am Dm

aku mengalah kerana cinta

F Am

kamu sengaja menggores luka

G C

dengan cara apa lagi

G Am

kau melunakkan hati

G C

haruskah diriku mati

G Am

agar kau bisa hargai



Am G Dm

G Am E

Am G Dm

G Am

Itulah, chord Haruskah Aku Mati yang dinyanyikan Woro Widowati, serta lirik lagu Haruskah Aku Mati.

