JONATHAN DANIEL / GETTY IMAGES via AFP

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Dalam hasil final NBA 2021 Milwaukee Bucks juara NBA 2021, gelar kedua setelah penantian 50 tahun atau tepatnya di Tahun 1971.

Dalam final NBA 2021 Suns vs Bucks, pemain bintang Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo menggila dengan mencetak 50 poin.

Milwaukee Bucks meraih gelar juara NBA setelah mengalahkan Phoenix Suns dengan skor 105-98 dalam game keenam final NBA 2021 di Fiserv Forum, Milwaukee pada, Rabu 21 Juli 2021.

Sempat tertinggal pada game pertama dan kedua final NBA 2021, Milwaukee Bucks comeback dan memenangkan 4 pertandingan terakhir di final yang menggunakan format best of seven.

Alhasil dalam Grand Final NBA 2021, dari game pertama hingga game keenam, Milwaukee Bucks unggul atas Phoenix Suns dengan skor agregat 4-2.

Bucks mengawali pertandingan game keenam dengan meyakinkan.

Dalam laga terakhir kedua tim, Giannis Antetokounmpo dan kawan-kawan unggul 29-16 pada kuarter pertama.

Keunggulan Bucks pada kuarter pembuka itu justru membakar semangat Suns.

Di kubu Suns, Devin Booker dan tim tampil padu di kuarter kedua dan mengoleksi 31 poin.

Sementara organisasi pertahanan Suns pun juga tak kalah rapi. Hingga kuarter kedua berakhir, Suns berbalik memimpin 47-42.