Peduli Masyarakat, UMITRA dan IWAPI Lampung Berbagi Daging Qurban

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Perayaan Idul Adha 1442 Hijriah yang dirayakan di tengah pandemi covid-19, Universitas Mitra Indonesia (UMITRA) Bekerjasama dengan DPD Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) provinsi Lampung laksanakan kegiatan Peduli dan berbagi kepada masyarakat kurang mampu di lingkup kampus UMITRA.

Pelaksanaan pemotongan hewan qurban yang dilaksanakan oleh UMITRA bersama DPD IWAPI provinsi Lampung, di Kampus UMITRA, Jl. Z. A. Pagar Alam No. 7 Gd. Meneng, Rajabasa, Bandarlampung, Rabu (21/7), dilangsungkan dengan menerapkan Protokol kesehatan.

Hadir pada pelaksanaan pemotongan hewan Qurban, Pembina Yayasan Mitra Lampung, Renandi Ekatama Surya.,M.BA, Ketua Yayasan Mitra Lampung, Dr. H. Andi Surya, Rektor UMITRA sekaligus Ketua Umum DPD IWAPI provinsi Lampung, Dr. Ir. Hj. Armalia Reny Madrie AS.,MM, pengurus DPD IWAPI Provinsi Lampung dan pimpinan, tenaga pendidik dan kependidikan UMITRA.

Rektor Umitra dan sekaligus Ketua Umum DPD IWAPI provinsi Lampung, Dr. Ir. Hj. Armalia Reny Madrie AS.,MM dalam sambutannya menyampaikan, pelaksanaan Idul Adha 1442 Hijriah merupakan bagian daripada Program UMITRA dan DPD IWAPI provinsi Lampung Peduli.

Menurutnya, UMITRA dan DPD IWAPI provinsi Lampung akan selalu ada dan peduli dengan masalah kemanusiaan di Indonesia, terkhusus di Lampung.

"UMITRA Peduli terus bergerak membantu masyarakat yg berdampak covid-19 dan Kebijakan pemerintah terkait PPKM. Kali ini bekerjasama dengan DPD IWAPI provinsi Lampung membagikan daging qurban kepada masyarakat yang membutuhkan pada perayaan Idul Adha tahun ini," kata Bunda Reny sapaan akrabnya.

Bunda Reny menambahkan kegiatan qurban kali ini sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, dirinya sangat bersyukur dan bangga UMITRA dapat bekerjasama dengan DPD IWAPI Lampung menciptakan hal-hal yang positif untuk masyarakat Lampung

Sementara itu Ketua Yayasan Mitra Lampung, Dr. H. Andi Surya dalam sambutannya mengapresiasi pelaksanaan UMITRA Peduli bekerjasama dengan DPD IWAPI provinsi Lampung yang digelar hari ini.

Dalam sambutannya, Dr. H. Andi Surya juga berpesan agar kita hidup harus sesuai tuntunan Nabi dan rasulNYA.

Penyembelihan hewan kurban di ambil dari kisah Nabi Ibrahim AS yang diperintahkan Allah SWT untuk menyembelih putranya Nabi Ismail AS. Begitu cintanya Nabi Ibrabim AS kepada Allah SWT melebihi semua cintanya yang ada di dunia ini.

"Secara logis kejadian itu terlihat absurd (tidak masuk dalam logika manusia) bahwa perintah untuk menyembelih putra tercintanya, tetapi Allah SWT menggantinya dengan seekor domba. Dari kisah ini kita ambil hikmahnya, selain menjalankan perintah Allah SWT, qurban ini adalah implementasi perintah Allah untuk berbagi serta menumbuhkan rasa empati kepada sesama,"pungkasnya. ( Advertorial )