Chord Lagu Bongkar Dinyanyikan Iwan Fals, Lirik Lagu Bongkar

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut ini, chord Bongkar dari Iwan Fals, lirik lagu Bongkar.

Intro: Em

Em

Kalau cinta sudah di buang

C Em

Jangan harap keadilan akan datang

Em

Kesedihan hanya tontonan

C Em

Bagi mereka yang di perbudak jabatan

Reff II :

G

Di jalanan kami sandarkan cita-cita

Am C Em

Sebab dirumah tiada lagi yang bisa dipercaya

G

Orang tua pandanglah kami sebagai manusia

Am C Em

Kami bertanya tolong kau jawab dengan cinta

lnt : Em

Kembali ke: (*), Reff I, Reff II

Itulah, chord gitar Bongkar dinyanyikan Iwan Fals serta lirik lagu Bongkar.

Streaming dan unduh atau download lagu Bongkar kasih melalui YouTube Music.

( Tribunlampung.co.id / Putri Salamah )