Rating The Penthouse 3 Naik saat Musim Terakhir Dimulai dengan Babak Kedua

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Sempat turun karena adegan Oh Yoon Hee meninggal, rating The Penthouse 3 naik kembali.

Dilansir dari Soompi, drama sukses besar ini memulai paruh kedua musim terakhirnya dengan catatan yang menjanjikan, dengan peringkat pemirsanya meningkat untuk minggu kedua berturut-turut.

Menurut Nielsen Korea, episode terbaru The Penthouse 3 mencetak rating nasional rata-rata 17,5 persen, menandai peningkatan yang signifikan dalam jumlah penonton dari episode sebelumnya.

Drama ini juga melanjutkan rentetan sempurnanya dengan tetap menjadi program yang paling banyak ditonton untuk ditayangkan di saluran mana pun pada hari Jumat dan miniseri yang paling banyak ditonton sepanjang minggu.

Voice 4 tvN turun peringkat nasional rata-rata 3,2 persen untuk malam itu, meskipun tetap menempati posisi pertama dalam slot waktu di semua saluran kabel di antara demografi utama pemirsa berusia 20 hingga 49 tahun (dengan siapa ia mencetak rata-rata nasional 2,5 persen dan puncaknya 2,9 persen).

Sementara itu, Imitation KBS 2TV turun ke peringkat nasional rata-rata 0,5 persen menjelang akhir seri mendatang.

Sebelumnya, SBS membagikan spoiler The Penthouse 3 yang melihatkan Chon Seo Jin dan Ha Eun Byul.

Pada episode The Penthouse 3 sebelumnya, Cheon Seo Jin (Kim So Yeon) dapat menjadi direktur Pusat Seni Chungah setelah mengambil bagian Oh Yoon Hee ( Eugene ).

Ha Eun Byul (Choi Ye Bin) ingat bagaimana Oh Yoon Hee meninggal, dan Cheon Seo Jin memberitahunya, “Atasi sendiri. Anda dijamin memiliki kehidupan yang lancar di masa depan! Maka bukankah wajar bagimu untuk menutupi kekuranganku karena aku melakukan yang terbaik untukmu?”

Dilansir dari Soompi, dalam potongan gambar yang baru dirilis dari episode drama mendatang, Cheon Seo Jin dan Ha Eun Byul menghadapi krisis tak terduga selama konferensi pers untuk Pusat Seni Chungah.