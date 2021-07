Chord 365 Tiara Andini, Lirik Lagu 365

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Berikut chord 365 yang dipopulerkan Tiara Andini dan lirik lagu 365.

[Intro] : F Em Dm Am

F Em

tiga ratus enam puluh lima hari

Dm

bayangmu masih menghalangi

Am

hatiku berlari~

F Em

bagaimana ku bisa temukan cinta yang baru

Dm Am

bila kau.. masih di fikiranku~

F Em

masih jelas di telinga

Dm

manisnya suara~

Am F

derap langkah kita yang biasa seirama~

Em

kau tuntunku tuk mencinta

Dm

namun tiba-tiba~

A

kau melangkah ke arah berbeda~

G

huu~ meski waktu

C F

memang bisa sembuhkan luka~

Gm

(ke arah, melangkah ke arah beda~)

C F

namun waktu tak bisa ajak hati melupa~

E

ho~oo~

[Reff] :

F Bb Am C

tiga ratus enam puluh lima hari

F E

bayangmu masih menghalangi

Am Bm C

hatiku berlari~

F Bb Am C

bagaimana ku bisa temukan cinta yang baru

F E Am

bila kau~ masih di fikiranku~

F Em

entah mengapa~

Dm Am

luka yang ada~ daaahuoo~

F Em

meski ku hapus~

Dm A

kenangan di dada~ ho~oouo~ oh~

G C F

meski waktu memang bisa sembuhkan luka~

Gm

(ke arah, yang berbeda)

C F

namun waktu tak bisa ajak hati melupa~

E

ho~uu~

[Reff] :

F Bb Am C

tiga ratus enam puluh lima hari

F E

bayangmu masih menghalangi

Am Bm C

hatiku berlari~

F Bb Am C

bagaimana ku bisa temukan cinta yang baru

F E Am

bila kau~ masih di fikiranku~

F Em

masih jelas di telinga

Dm

manis kau berkata~

Am

kau takkan pernah tinggalkan aku~

Itulah, kunci gitar atau chord gitar 365 yang dinyanyikan Tiara Andini, serta lirik lagu 365.

Streaming dan unduh atau download lagu Tiara Andini berjudul 365 MP3 bisa melalui YouTube Music.

Biodata Tiara Andini

Dilansir dari Wikipedia, Tiara Anugrah Eka Setyo Andini (lahir di Jember, 23 September 2001; umur 19 tahun), yang dikenal dengan nama panggung Tiara Andini atau Tiara Anugrah adalah seorang penyanyi dan aktris asal Jember, Indonesia.

Ia merupakan runner-up dari Indonesian Idol musim kesepuluh yang ditayangkan oleh stasiun televisi RCTI pada tahun 2019-2020.

Ia adalah anak pertama dari 3 bersaudara yang mengisi masa kecilnya dengan berbagai kegiatan, seperti model, dan terdaftar sebagai anggota aktif di Jember Fashion Carnaval.

Tiara dikenal sebagai gadis penerima titanium ticket di Indonesian Idol (musim kesepuluh), dari salah satu juri, yakni Judika.

Titanium ticket merupakan hak veto juri untuk memberikan kesempatan peserta audisi memasuki tahap eliminasi setelah mendapatkan jumlah suara sedikit dari juri, dan hak veto ini hanya berlaku untuk satu kali kesempatan.

Pada setiap penampilannya, Tiara selalu menunjukkan peningkatan yang signifikan, hingga berhasil menarik perhatian juri dan masyarakat Indonesia. ( Tribunlampung.co.id / Reni Ravita )

